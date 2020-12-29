Навальный выпустил расследование о "дворце Путина" под Геленджиком

Речь в видео идёт якобы о доме в селе Прасковеевка Краснодарского края.

Фонд борьбы с коррупцией, учредителем которого числится Алексей Навальный, выпустил расследование о так называемом "дворце" президента России Владимира Путина под Геленджиком.

Вместе с нами зайдёте туда, куда никого не пускают. Мы попадём в гости к Путину. Алексей Навальный, политик

Речь в видео идёт якобы о доме в селе Прасковеевка Краснодарского края.

Ранее суд не принял иск Навального к Пескову. Сам политик сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".

Фото: Instagram / navalny