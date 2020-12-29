Навальный выпустил расследование о "дворце Путина" под Геленджиком

Фонд борьбы с коррупцией, учредителем которого числится Алексей Навальный, выпустил расследование о так называемом "дворце" президента России Владимира Путина под Геленджиком.
Вместе с нами зайдёте туда, куда никого не пускают. Мы попадём в гости к Путину.
Алексей Навальный, политик
Речь в видео идёт якобы о доме в селе Прасковеевка Краснодарского края.
Ранее суд не принял иск Навального к Пескову. Сам политик сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".
Фото: Instagram / navalny
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