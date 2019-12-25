Объем накоплений петербуржцев может обеспечить примерно 4 месяца без зарплаты

В случае потери всех источников заработка, большинству горожан хватит накопленных средств на четыре с небольшим месяца.

Большинство жителей Петербурга внимательно относятся к своим финансовым вопросам: 79% горожан отслеживают свои денежные потоки, причем половина делает это лишь примерно, тогда как каждый пятый ведет тщательную фиксацию доходов и расходов. Оставшиеся 21% не проявляют интереса к контролю бюджета.

Что касается планирования финансовых ресурсов, подавляющее число жителей (80%) задумываются о распределении своих средств заранее: почти половина планирует финансовые дела максимум на ближайшие шесть месяцев, четверть рассчитывает свой бюджет на полугодичный срок, а 13% смотрят вперед на более длительную перспективу.

В случае потери всех источников заработка, большинству горожан хватит накопленных средств на четыре с небольшим месяца. Тем не менее, 13% смогут протянуть всего один месяц, 24% проживут от одного до двух месяцев, у 12% запасов хватит на три-шесть месяцев, а 7% обеспечены деньгами на период от шести до двенадцати месяцев. Еще 6% уверены, что способны выдержать финансовый кризис более года, однако значительная доля опрошенных (38%) вовсе не имеет никаких сбережений.

Финансовую грамотность свою горожане оценили довольно скромно: лишь четверть признала высокий уровень понимания личных финансов, тогда как 48% назвали свои знания средними, а 11% сообщили о низком уровне осведомленности.

Представители сильного пола значительно активнее женского населения подходят к учету денежных поступлений и трат, склонны рассчитывать финансы на более долгий промежуток времени и чаще убеждены в собственной высокой компетенции финансового управления. Мужчин также больше среди тех, кто готов жить без постоянного дохода свыше года.

Больше всего внимания управлению бюджетом уделяют граждане в возрастном диапазоне 35-45 лет, активно ведущие финансовую отчетность и долгосрочное планирование. Впрочем, эта группа хуже остальных накапливает деньги: процент обладающих резервами ниже, чем у молодежи и старшего поколения. Представители возраста 35-45 лет реже заявляли о высоких показателях финансовой грамотности.

Обладатели ежемесячного дохода от 100 тысяч рублей чаще составляют личный бюджет, предпочитают дальновидное финансовое планирование и чаще располагают накоплениями по сравнению с респондентами, чей заработок существенно ниже указанного порога.

Фото: Piter.TV