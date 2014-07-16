Инфляция в Петербурге достигла 3,8% за первое полугодие 2025 года

Согласно данным Петростата, наибольший рост цен зафиксирован на продукты питания (+4,3%) и услуги (+7,1%).

По данным Петростата, уровень инфляции в Санкт-Петербурге за январь-июнь 2025 года составил 3,8%. Наибольший рост цен отмечен в продовольственном сегменте (+4,3%) и сфере услуг (+7,1%). При этом промышленные товары демонстрируют незначительное снижение стоимости (-0,07%).

Сравнительный анализ показывает, что в Ленинградской области инфляционные процессы протекают интенсивнее - общий рост цен достиг 4,4%. Здесь продукты питания подорожали на 5,7%, непродовольственные товары - на 1,6%, а стоимость услуг увеличилась на 5,3%.

Статистические данные свидетельствуют о разнонаправленной ценовой динамике в различных потребительских категориях, что характерно для текущего экономического периода. Особенно заметна разница между городскими и областными показателями в продовольственном сегменте, где регион опережает Петербург на 1,4 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что ЦБ может на заседании в июле рассмотреть более значимый шаг изменения ключевой ставки.

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