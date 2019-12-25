ЦБ может на заседании в июле рассмотреть более значимый шаг изменения ключевой ставки

Алексей Заботкин назвал условие, связанное с инфляционными тенденциями.

Центральный банк России может рассмотреть на заседании в июле 2025 года более значимый шаг в вопросе изменения ключевой ставки, чем ранее было зафиксировано в июне при замедлении инфляционных процессов в стране. Соответствующее заявление журналистам на полях Макроэкономической школы, организованной государственным финансовым органом, сделал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Эксперт уточнил, что решение будет диктоваться определенной степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по заданной траектории, которая обеспечит властям возвращение к инфляции до уровня в четыре процента в 2026 году.

Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям.... согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений. Более значимый, чем на заседании в июне. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

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Фото: YouTube / Банк России