Набиуллина прокомментировала проблему дефицита юаней в России

Эльвира Набиуллина напомнила о переводах в китайской валюте.

Дефицита юаней для осуществления платежей на территории России нет, проблема фиксируется только в области валютных позиций банков. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила, что в определенные дни можно было наблюдать высокие спреды. Однако специалисты видят, что показатели через кросс-курсы последние дни сильно снизились и составляют менее одного процента.

Я бы хотела особо подчеркнуть, что дефицита платежной ликвидности в юанях нет и не было…, с точки зрения закрытия потребности для осуществления платежей в юанях не было. В основном это были проблемы, связанные с закрытием открытой валютной позиции. Мы считаем, что открытая валютная позиция, еще раз повторю, должна закрываться не свопом с Центральным банком. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что властям важно четко проводить границу между ликвидностью и фондированием. В том случае, если с платежами в юанях есть сложности, то это касается не того вопроса, что юани сложно отправить, а с тем, чтобы их на той стороне приняли.

Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку.

Фото и видео: YouTube / Банк России