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Набиуллина объяснила, зачем ЦБ повышает ключевую ставку

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Эльвира Набиуллина напомнила о причинах роста ключевой ставки в стране.

Центральный банк России повышает ключевую ставку для того, чтобы избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономической системы. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  Эксперт ответила на вопрос о том, насколько угроза сейчас реальна.

Это когда инфляция растет, а экономический рост по сути дела остановился. И, конечно, вот в ситуации перегрева и дефицита рабочей силы нам очень важно этот сценарий избежать. И поэтому мы принимаем те решения по ключевой ставке для того, чтобы не было предпосылок перейти к этому сценарию.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, стагфляция, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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