Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков

Эльвира Набиуллина сообщила о ситуации в экономической системы.

Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила

В долгосрочном плане мы считаем, что необходимо продолжить политику по девалютизации балансов банков... при необходимости мы задействуем инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование. Кредитные организации не только замещали "токсичные" ссуды, но также и выдавали клиентам новые кредиты в юанях. Одновременно с этим сокращались объемы ликвидных активов в юанях.Такой сценарий объясняет потребность банков в краткосрочных юанях.

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах.

Фото и видео: YouTube / Банк России