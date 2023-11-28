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Набиуллина рассказала о политике девалютизации баланса банков

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Эльвира Набиуллина сообщила о ситуации в экономической системы.

Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  Эксперт пояснила

В долгосрочном плане мы считаем, что необходимо продолжить политику по девалютизации балансов банков... при необходимости мы задействуем инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование. Кредитные организации не только замещали "токсичные" ссуды, но также и выдавали клиентам новые кредиты в юанях. Одновременно с этим сокращались объемы ликвидных активов в юанях.Такой сценарий объясняет потребность банков в краткосрочных юанях. 

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: девалютизация, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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