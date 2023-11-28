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ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

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Эльвира Набиуллина сообщила о работе по безопасности информации.

Банк России запретил отечественным "дочкам" иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные сведения. Исключением станет та информация, без которой невозможно провести платеж.  Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  Эксперт пояснила, что предписания были недавно разосланы.

Запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: личные данные, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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