ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

Эльвира Набиуллина сообщила о работе по безопасности информации.

Банк России запретил отечественным "дочкам" иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные сведения. Исключением станет та информация, без которой невозможно провести платеж. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила, что предписания были недавно разосланы.

Запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте.

Фото и видео: YouTube / Банк России