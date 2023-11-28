ЦБ предписал дочкам иностранных банков не отказывать в переводах в валюте

Эльвира Набиуллина рассказала о предписаниях.

Центральный банк России предписал отечественным дочкам иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технические препятствия для них. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, которые запрещают отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России