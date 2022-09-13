  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:15
41
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах

0 0

Глава Центробанка РФ рассказала об эксперименте.

Центральный банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах в стране пройдут до конца текущего года. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Чиновница заметила, что сейчас документ рассматривается в Государственной Думе.

Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: ЦБ будет бороться с разными схемами по ипотеке.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: криптовалюта, совет федерации, центробанк, эксперимент, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии