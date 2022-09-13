ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах

Центральный банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах в стране пройдут до конца текущего года. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Чиновница заметила, что сейчас документ рассматривается в Государственной Думе.
Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина: ЦБ будет бороться с разными схемами по ипотеке.
Фото и видео: Совет Федерации
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