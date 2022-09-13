Набиуллина: ЦБ будет бороться с разными схемами по ипотеке

Глава финансового регулятора напомнила о необходимости ЦБ РФ следить за ситуацией с ипотекой в стране

Центральный Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением в стране льготных программ. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан.

Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина: ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз.

Фото и видео: Совет Федерации