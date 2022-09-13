Набиуллина: ЦБ будет бороться с разными схемами по ипотеке

Центральный Банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели с завершением в стране льготных программ. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан.
Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина: ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз.
Фото и видео: Совет Федерации
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