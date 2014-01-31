Набиуллина: ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз

Глава ЦБ РФ рассказала о работе льготной ипотеки в стране.

Ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз по мере замедления инфляции, это цель проводимой ЦБ политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов. Мероприятие было посвящено роли финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния населения. Чиновница напомнила законодателям о том, что в допандемийный период, когда инфляционные процессы в РФ оставались на целевом уровне, то ставки по ипотеке также снижались. В это время кредитные организации выдавали займы населению под 8 или 9 процентов без государственной поддержки в виде льготных ипотечных программ.

По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: Совет Федерации