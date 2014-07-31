ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России

Эльвира Набиуллина рассказала о росте доходов населения.

Увеличение доходов значительной части населения страны привело к росту потребительского кредитования в России. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка страны Эльвира Набиуллина

Потребительское кредитование росло быстрее в условиях увеличения доходов значительной части населения, это позволяло людям больше сберегать и тратить. Таким образом темпы расширения кредитования превысили наш прогноз.... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России