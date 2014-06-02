В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина оценила уровень закредитованности бизнеса в стране.

Повышение ключевой ставки в России снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка страны Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила, что ожидается снижение темпов роста кредитования по плавающей ставке. Речь идет о том, что компании, понимая, какой будет траектория ставок, не будут брать займы теми же темпами, которыми брали до сих пор.

Что касается влияния выданных кредитов на бизнес и на банки, мы в целом по системе смотрим, насколько компании готовы обслуживать кредиты по повышенной ставке... Мы проводим анализ рисков финансовой стабильности, в том числе и анализ процентных рисков. Таких рисков не видим, но по конкретным компаниям могут быть действительно проблемы. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина добавила, что такие проблемы могут возникать прежде всего, по компаниям, которые уже являются закредитованными, которые взяли на себя большой объем денежных средств по плавающей ставке.

Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина.

Фото и видео: YouTube / Банк России