Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина объяснила, для чего ЦБ РФ повысил ключевую ставку.

Российская экономическая система в настоящее время находится в состоянии значительного перегрева. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что без повышения ключевой ставки Банком России оставались бы риски стагфляции. При этом темпы роста ВВП в первом и втором кварталах 2024 года оставались высокими, что сказывалось на ускорении инфляционных процессов. В ЦБ РФ отметили, что Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, а дефицит может привести к замедлению темпов роста экономики.

.... Несмотря на все попытки стимулировать спрос, весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это - сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий" Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку до 18%.

Фото и видео: YouTube / Банк России