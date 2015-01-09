ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку до 18%

Эльвира Набиуллина объяснила такое решение со стороны финансового регулятора.

Центральный банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку до 18 процентов. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания Совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила, что все триггеры для повышения ключевой ставки с 16% до 18% годовых реализовались.

Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Уточняется, что устойчивая инфляция увеличивается, а потребительская активность при этом не охлаждается. В Центробанке добавили, что положительный разрыв в экономике не сокращается, но жесткость рынка труда растет. Также в стране реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкционным давлением Запада.

Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе.

Фото и видео: YouTube / Банк России