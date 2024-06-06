Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе

Глава ЦБ РФ отметила работу в финансовом секторе.

Доверие к российской финансовой системе сохраняется, потому что граждане страны приносят свои денежные средства в банковские структуры. Соответствующее заявление глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина сделала в ходе выступления на профильной сессии, организованного на Петербургском международном экономическом форуме.

В целом доверие к финансовой системе сохранено. Например, к банковской системе… Простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас, конечно, и ставки высокие, привлекательные депозиты, но депозиты выросли на 25%, за год 10 трлн рублей люди принесли в банковскую систему. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт отметила, что успешно восстанавливается доверие инвесторов к рынку капитала после "удара, который был получен из-за санкций". В частности, на этот момент указывает рост IPO.

Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы.

Фото и видео: ПМЭФ