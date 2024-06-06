Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы

Глава ЦБ РФ оценила задачи в работе над развитием экономики страны.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала главными задачами для отечественной экономической системы на будущие годы развитие внутри государства рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на профильной сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В Банке России полагают, что важно быть интегрированными в мировую экономическую систему с тем участниками, кто готов на это, несмотря на санкционное давление. еще одной задачей эксперт назвала удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Первое - это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива - увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление - это обеспечение открытости. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов.

Фото и видео: ПМЭФ