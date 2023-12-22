ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых третий раз подряд

Эльвира Набиуллина рассказала о денежно-кредитной политике в России.

Центральный банк России в третий раз подряд ожидаемо оставил ключевую ставку в стране без изменений. В результате показатель остался на уровне 16% годовых. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. В пресс-службе Банка России отметили, что с первого июля намерены ужесточить регулирование необеспеченных потребительских кредитов и установить надбавки по автомобильным кредитам. Также эксперты фиксируют, что на территории страны продолжает нарастать жесткость трудового рынка. В большинстве отраслей фиксируется рост уровня дефицита рабочей силы .

Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Пресс-служба Банка России

Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах.

Фото и видео: YouTube / Банк России