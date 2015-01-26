Россельхознадзор уничтожил в Петербурге 170 кг санкционных товаров

Рейд прошел на севере Петербурга.

Сотрудники Россельхознадзора по Северо-Западу уничтожили 173 кг запрещенной продукции. Об этом 17-го июня сообщила пресс-служба ведомства.

Санкционные продукты обнаружили в четырех торговых точках около станций метро "Академическая" и "Гражданский проспект". Инспекторы изъяли сыр, масла, мясо из Германии, Польши, Великобритании, Франции, Эстонии, Дании и других европейских стран. Эту категорию товаров запрещено ввозить на территорию РФ, а также продавать.

Изъятую продукцию сожгли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разобрали незаконные павильоны с овощами и цветами.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора