В Петербурге разобрали незаконные павильоны с овощами и цветами

Предприниматели занимали землю без договора аренды.

На прошлой неделе сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 11 земельных участков в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Общая площадь освобожденных участков составила более 400 кв. метров. На Октябрьской набережной находился торговый павильон, в котором продавались продукты, бытовая химия и слабоалкогольные напитки. Договор аренды с владельцем уже истек. Такая же ситуация сложилась с магазинами на Северном проспекте, где располагались павильоны с продуктами и цветами.

На Поэтическом бульваре работал 53-метровый павильон по продаже продуктов питания и алкогольной продукции.

В отношении нарушителей возбудили административные производства о самовольном размещении элементов благоустройства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований.

Фото: gov.spb.ru