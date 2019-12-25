В центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований

В заведении не соблюдалась социальная дистанция, а персонал был частично без масок.

Сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором и полицией провели очередной рейд на объектах торговли, оказания услуг и общественного питания. Ресторан на Садовой улице было решено временно закрыть. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

В центре Петербурга сотрудники ККИ провели 35 объектов. На 17 нарушителей составили протоколы за отсутствие QR-кода, маски, разметки для соблюдения дистанции.

В ресторане на Садовой персонал частично работал без средств индивидуальной защиты, посетители курили кальян, у них не измеряли температуру на входе. Вход в заведение опечатали. В дальнейшем будут возбуждены административные производства.

Ранее опечатали ресторан на Конногвардейском бульваре. Губернатор пообещал, что рейды будут продолжаться.

Фото: gov.spb.ru