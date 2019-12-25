Ранние признаки болезни Альцгеймера научились определять по глазам

Все дело в амилоидных отложениях, которые могут появляться на сетчатке глаз.

Медики из США выяснили, что ранние признаки Альцгеймера можно определить при сканировании глаз. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimer"s & Dementia.

В настоящий момент неизвестны точные причины возникновения болезни Альцгеймера. Однако известно, что болезни сопутствует образование амилоидных отложения. Белковые бляшки накапливаются между клетками мозга и мешают их работе. Это может привести к гибели нейронов. Кроме того, амилоидные отложения могут появляться н сетчатке глаза.

Так, ученые отобрали две группы из четырех человек, мозг которых ранее сканировали с помощью позитронно-эмиссионного томографа. В первой группе тамограмма показала большое число амилоидов, но у людей при этом не проявлялись признаки болезни Альцгеймера, а у второй группы испытуемых амилоидов было мало.

В ходе этого исследования медики изучили сетчатку глаза добровольцев, которых предварительно кормили пищевой добавкой, усиливающей флуоресценцию бляшек в синем цвете. У всех четырех больных в глазу было существенно больше амилоидов, чем у четырех здоровых.

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