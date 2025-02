Ученые нашли 16 новых генов предрасположенности к болезни Альцгеймера

Специалисты провели исследование в целях лечения и профилактики пациентов со спецификой их происхождения.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама провели полногеномное ассоциативное исследование болезни Альцгеймера с участием нескольких поколений и обнаружили 16 новых генов предрасположенности, расширив изучение болезни Альцгеймера в недостаточно представленных группах. Их результаты опубликованы в Alzheimer"s & Dementia: The Journal of the Alzheimer"s Association.

В исследовании, которое возглавили Джулиан Дэниел Санди Уиллетт, доктор медицинских наук, и Мохаммад Вакас из отдела исследований генетики и старения и Центра здоровья мозга Маккензи при Массачусетской больнице общего профиля, одном из основателей Массачусетской больницы общего профиля Бригама, исследователи использовали полногеномное секвенирование и данные 49 149 человек. В исследовании приняли участие 12 074 человека, у которых была клинически диагностирована болезнь Альцгеймера, и 37 075 человек, у которых болезнь была диагностирована на основании семейной истории. Участники были отобраны из нескольких общедоступных баз данных, и почти половина из них имела неевропейское происхождение. Исследователи обнаружили 16 новых генетических сигналов, связанных с болезнью Альцгеймера, что подчёркивает важность изучения различных популяций. Далее, по словам соавтора исследования Дмитрия Прокопенко, команда планирует проанализировать дополнительные наборы данных полногеномного секвенирования с удвоенным размером выборки, включая анализ редких вариантов на основе генов. Они также планируют объединить сигналы редких вариантов внутри генов.

Мы были приятно удивлены, обнаружив это, расширив генетический анализ за пределы популяций европейского происхождения и включив в него более разнообразные популяции. Рудольф Танци, соавтор исследования

Доктор философии, директор отдела исследований генетики и старения, Центра здоровья мозга Маккензи и содиректор Института нейродегенеративных заболеваний при Массачусетской больнице общего профиля Рудольф Танци добавил, что ученые рассчитывают, что их исследование приведет более точным прогнозам риска развития болезни Альцгеймера и к новым фармакологическим и биологическим целям для лечения и профилактики пациентов в популяциях с разным происхождением.

