В Великобритании объяснят учителям, как можно выявить дислексию у ребенка

Ученые предложили изменить термин дислексия ради более точного описания болезни

Согласно новому исследованию, необходимо новое определение дислексии, чтобы более точно описать это нарушение обучаемости и оказать людям, страдающим дислексией, необходимую поддержку. На протяжении многих лет дислексия имела несколько различных определений, и эта запутанная и сложная история означает, что для детей, у которых может быть дислексия, или для тех, кому поставили диагноз, но они не могут получить необходимую поддержку, это может быть лотереей.

Согласно новому исследованию, первым шагом к решению этой проблемы является пересмотр определения дислексии и принятие нового определения в Великобритании. Исследование было проведено Бирмингемским университетом, Комитетом по стандартам оценки SpLD (SASC), Королевским колледжем Лондона и Оксфордским университетом. Оно опубликовано сегодня (25го февраля) в Журнале детской психологии и психиатрии. Джулия Кэрролл, профессор педагогической психологии в Бирмингемском университете, которая руководила исследованием, объяснила, что со времени обзора Роуза в 2009 году не было предпринято ни одной новой попытки дать определение дислексии. В обзоре было дано определение и обоснована необходимость в учителях-специалистах, которые могли бы выявлять дислексию и оказывать поддержку. Несмотря на то, что определение Роуза оказало значительное влияние на практику, за последние 15 лет оно подверглось критике и не получило всеобщего признания.

Уроме того, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии нет чёткого универсального подхода к оценке детей с дислексией, а процесс выявления потребностей в обучении и вмешательства может сильно различаться в зависимости от региона. Принятие универсального определения дислексии — это первый шаг к улучшению поддержки детей, испытывающих трудности с дислексией. Джулия Кэрролл, профессор педагогической психологии

Исследователи собрали 58 международных экспертов по дислексии, в том числе учёных, учителей-специалистов, педагогов-психологов и людей с дислексией, чтобы они проголосовали за то, согласны ли они с несколькими ключевыми утверждениями о дислексии. Утверждения охватывали шесть ключевых разделов: определение дислексии, интеллектуальные способности и дислексия, этиология дислексии, сочетание с другими расстройствами, изменение влияния дислексии в течение жизни и распространённые заблуждения.

42 утверждения получили более 80 процентов голосов и были приняты группой. Затем они были использованы для создания нового определения дислексии.

Дислексия — это набор трудностей в обработке информации, которые влияют на усвоение навыков чтения и правописания.

При дислексии некоторые или все аспекты овладения грамотой развиты слабо по сравнению с возрастом, стандартным обучением и воспитанием, а также уровнем других достижений.

Независимо от языка и возрастной группы, трудности с беглостью чтения и правописанием являются ключевым признаком дислексии.

Трудности, связанные с дислексией, существуют в широком диапазоне и могут проявляться в разной степени тяжести.

Природа и траектория развития дислексии зависят от множества генетических факторов и условий окружающей среды.

Дислексия может влиять на освоение других навыков, таких как математика, понимание прочитанного или изучение другого языка.

Наиболее часто наблюдаемым когнитивным нарушением при дислексии является трудность в фонологической обработке (то есть в фонологическом осознании, скорости фонологической обработки или фонологической памяти). Однако фонологические трудности не полностью объясняют наблюдаемую вариативность.

Рабочая память, скорость обработки информации и орфографические навыки могут влиять на проявления дислексии.

Дислексия часто сочетается с одной или несколькими другими трудностями в развитии, включая нарушение речи в процессе развития, дискалькулию, СДВГ и нарушение координации в процессе развития.

Профессор Кэрролл продолжил: "Определение такого нарушения обучаемости, как дислексия, должно позволять исследователям и практикам последовательно устанавливать, что следует или не следует считать "дислексией", какие границы диагностики должны быть включены и какие элементы важны при оценке. Наше новое определение сохраняет идею о трудностях с чтением и правописанием в зависимости от возраста, способностей или образовательных ожиданий. Однако оно в меньшей степени ориентировано на носителей английского языка и детей. В соответствии с имеющимися данными, мы подчёркиваем, что фонологическая обработка имеет причинно-следственную связь с дислексией, но и другие факторы также играют важную роль в объяснении вариативности проявлений. Мы также отмечаем высокую частоту сочетания дислексии с другими нарушениями развития.

Во втором исследовании, проведённом той же группой и опубликованном в Dyslexia Journal, учёные изучили способы улучшения диагностики дислексии, которые начинаются с нового определения. Процесс, согласованный группой экспертов, состоит из четырёх основных этапов, если у ребёнка наблюдаются трудности с чтением, правописанием или беглостью письма, которые влияют на его повседневную деятельность. На первом этапе рассматриваются, исключаются и устраняются другие факторы, которые могут являться основной причиной трудностей с чтением, правописанием или письмом. На втором этапе важно собрать дополнительную информацию и, при необходимости, быстро и своевременно обратиться за дополнительной поддержкой. Уякеные призвали обратить внимание человека на тревожные признаки и вероятные индикаторы, указывающие на возможность возникновения постоянных проблем. На следующем этапе пациент должен наблюдать, регистрировать и оценивать реакцию на вмешвательство. Завершающим этапом является то, что в случае, когда реакция на вмешательство замедляется или отсутствует, то следует обратиться за комплексной оценкой к специалисту-педагогу или психологу с соответствующей подготовкой.

В исследовании утверждается, что наряду со стандартным определением должен существовать национальный законодательный порядок оценки дислексии, основанный на этом процессе.

Дислексия — это сложное нарушение обучаемости, которое может проявляться по-разному у разных людей. Если его не выявить и не лечить должным образом, оно может оказать долгосрочное влияние на образование, а затем и на трудовую деятельность. Из-за отсутствия универсального процесса выявления и поддержки людей с дислексией мы подводим многих наших детей и подростков. Если правительство серьёзно относится к улучшению условий для детей с ограниченными возможностями в школах, то обновление и стандартизация определения и оценки дислексии должны стать приоритетом. Джулия Кэрролл, профессор педагогической психологии

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