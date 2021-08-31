Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида

Глава Минздрава рассказал о проведении расширенной диспансеризации населения в РФ.

Риск смерти остается высоким на протяжении шести месяцев после перенесенного заражения коронавирусом. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. У пациента могут проявиться различные осложнения, связанные с формированием тромбов, поражением нервной или сердечно-сосудистой систем. Пациентам, переболевшим COVID-19, в первую очередь необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В настоящее время профильное ведомство сформировало список людей, которым будет предложена данная услуга. Медицинские компании и страховые организации уже занимаются приглашением пациентов. Расширенная диспансеризация объявлена по стране с 1 июля. Ее целью является выявление осложнений после коронавируса и дальнейшее лечение пациентов в случае необходимости. В разных регионах РФ программа будет проводиться в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

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