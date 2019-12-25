Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Пациентам с ВИЧ-положительным статусом рекомендуют прививаться "Спутником V".

Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от COVID-19. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Теперь в документе содержится расширенный раздел, который касается проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом. Для профилактики коронавируса таким гражданам рекомендуют прививаться препаратом "Спутник V".

Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств. из сообщения Минздрава

Кроме того, изменениям подверглись рекомендации по вакцинации пожилых людей. Отмечается, глава ведомства Михаил Мурашко заявил, эксперты разрешили применение прививки "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет. Подчеркивается, что к таким гражданам должен применяться индивидуальный подход.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Правительство направило более 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов государства.

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