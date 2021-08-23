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Правительство выделило 650 млн рублей на концентраторы кислорода

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Их получат больницы 20 регионов РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, Правительство направило более 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов государства. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам главы российского кабинета министров, аппараты предназначены для тех медицинских учреждений, где вопрос о них стоит более остро.

Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования - от этого зависит жизнь людей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, во время пандемии COVID-19 по стране выросла потребность больниц в кислороде. Особенно он важен для пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой форме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо кого-либо запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса.

Видео: Правительство РФ

 
Теги: covid-19, концентратор кислорода, коронавирус, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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