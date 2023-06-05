"Луна Ветров" озарила небо над Петербургом

Такая мартовская луна символизирует перемены и силу стихий.

В ночь на субботу, 15 марта, жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного природного явления. Восход луны, получившей поэтичное название "Луна Ветров" в честь кельтских традиций, превратился в настоящую магическую картину.

Из-за плотных облаков момент восхода спутника Земли остался скрытым от глаз наблюдателей. Однако вскоре луна, "словно блестящая монетка, внезапно выкатилась из-за облачной пелены, озарив небо над городом". Это зрелище особенно впечатляюще выглядело с берегов Кронштадта, откуда открывается панорамный вид на Петербург.

Отметим, что название "Луна Ветров" отсылает к древним кельтским поверьям, согласно которым мартовская луна символизирует перемены и силу стихий. Для многих петербуржцев это явление стало не только красивым зрелищем, но и поводом задуматься о связи природы и человека.

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Фото и видео: Катя Стрельникова / "АстроФотоБолотое"