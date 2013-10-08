Горожане смогут увидеть над Петербургом "клубничное" полнолуние

Удивительное природное явление покажется 14 июня.

На следующей неделе жители Северной столицы увидят над городом необычное полнолуние, которое в народе называют "клубничным". Об этом сообщили в Телеграм-канале "Астро Фото Болото".

Удивительное природное явление петербуржцы увидят 14 июня. Луна будет находиться очень близко к горизонту.

Восходы – около десяти вечера, а закаты – около трех часов ночи. Астро Фото Болото

Ранее на Piter.tv: в субботу погода побила температурный рекорд года.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото