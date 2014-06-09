В субботу погода побила температурный рекорд года

11 июня стало самым теплым днем в 2022 году.

Сегодняшний день стал самым жарким в этом году. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус 11 июня.

Столбик термометра показал температурный максимум, воздух прогрелся до +24,7 градусов. Ранее самым теплым днем лета считалось 8 июня, когда в Северной столице потеплело до +22 градусов.

Однако точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа по местному времени, добавил синоптик.

Ранее на Piter.tv: в жаркую погоду на выездах из Петербурга образовались заторы.

Фото: Piter.tv