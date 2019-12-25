В жаркую погоду на выездах из Петербурга образовались заторы

Больше всего времени потратят водители на Новоприозерском шоссе.

Сегодня, 11 июня, дачники и любители шашлыков отправились на природу. Погода на предстоящих выходных будет жаркой, поэтому горожане решили насладиться моментом. Однако им предстоит запастись терпением. На выездах из Петербурга образовались пробки.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Карты", около 5 километров автомобилистам придется стоять на внешнем кольце КАД перед развязкой на Новоприозерское шоссе.

Встало Московское шоссе, Выборгское шоссе, проспект Энгельса. Затор образовался на внешнем кольце КАД у Вантового моста. Отметим, что перед Ленсоветовской дорогой произошло ДТП.

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