Ремонт трассы от Гатчины в Павловск перешел на ночной режим

Первые ночные смены пройдут в ночь на 9 июня.

Ремонт трассы от Гатчины в сторону Павловск переходит на ночной режим. После 20 часов работники будут заниматься укладкой асфальтного покрытия. Об этом 8 июня рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Ремонт начался еще в конце мая. Работы разделены на два этапа: сначала дорожники работают на отрезке до Пудомяг, а затем двинутся в сторону Коммунар. Первые ночные смены пройдут в ночь на 9 июня. Планируется обновить более 18 км трассы.

Ранее мы писали, что книжный магазин в Доме Зингера планируют открыть в начале осени. Все лето уйдет на ремонт в помещении.

Фото: pexels

