Книжный магазин в Доме Зингера планируют открыть в начале осени

Все лето уйдет на ремонт в помещении.

В скором времени в книжном магазине в Доме Зингера начнется косметический ремонт. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Из-за юридических процедур открытие магазина затянулось. Его хотели представить читателям к началу июня, но сроки пришлось сдвинуть.

Тем не менее, ко дню рождения основателя города поставлена окончательная точка в судебном процессе. Борис Пиотровский.

Рабочая группа придумала план размещения торговых зон, подготовила смету и заключила все соглашения. В группу вошли представители Комитета по печати, директор "Подписных изданий" Михаил Иванов, директор издательства "Поляндрия" Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, директор магазина "Мост" Олег Черноусов, представители петербургского отделения Российского книжного союза, союза писателей.

"Альфа-банк" остается нашим добрым партнером, сообщил Пиотровский. Книжный магазин планируют открыть в начале осени.

Как ранее рассказывал чиновник, в 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам.

Фото: ВКонтакте / Смотровая площадка Дом Зингер