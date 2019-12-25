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Тело ребенка рядом с самокатом нашли под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 11:20
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Тело ребенка рядом с самокатом нашли под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте

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Незадолго до этого школьника видели на общем балконе дома.

Трагедия произошла в Невском районе накануне днем. Тело 13-летнего мальчика обнаружили рядом с самокатом под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте.

Как сообщила "Фонтанка", фотографии с места ЧП появились в общедомовых чатах. Сначала жильцы предположили, что ребенок разбился во время езды на самокате или его мог кто-то сбить.

Однако незадолго до трагедии школьника видели на общем балконе дома. Судя по видео с камер, он находился был один. Обстоятельства проишествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что труп пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: гибель ребенка, дети, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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