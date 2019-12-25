Тело ребенка рядом с самокатом нашли под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте

Незадолго до этого школьника видели на общем балконе дома.

Трагедия произошла в Невском районе накануне днем. Тело 13-летнего мальчика обнаружили рядом с самокатом под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте.

Как сообщила "Фонтанка", фотографии с места ЧП появились в общедомовых чатах. Сначала жильцы предположили, что ребенок разбился во время езды на самокате или его мог кто-то сбить.

Однако незадолго до трагедии школьника видели на общем балконе дома. Судя по видео с камер, он находился был один. Обстоятельства проишествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что труп пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе.

Фото: Piter.TV