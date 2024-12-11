Труп пятиклассника нашли под окнами 17-этажного дома в Приморском районе

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Приморском районе проводится расследование обстоятельств трагической гибели ребенка. Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", тело 11-летнего мальчика было найдено 13 января около 16:00 возле дома на углу Богатырского и Шуваловского проспектов. Ребенок погиб в результате падения с балкона 15-го этажа 17-этажного жилого дома.

Мальчик обучался на дому в пятом классе и воспитывался в полной семье. Он не состоял на учете в каких-либо учреждениях.

Следственные органы изъяли у ребенка мобильный телефон, планшет и ноутбук для дальнейшего анализа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы сообщили о том, что тело подростка нашли в Коломягах.

Фото: Piter.TV