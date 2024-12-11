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Тело подростка нашли в Коломягах
Сегодня, 10:44
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Тело подростка нашли в Коломягах

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Труп отправлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

В Приморском районе выясняют причины неожиданной смерти подростка. Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", рано утром 12 января в службу 112 поступил вызов от 24-летнего жителя Петербурга. Он сообщил, что в квартире на набережной реки Каменки его 17-летний брат находится без сознания.

По приезду на место происшествия был найден труп подростка, на котором не наблюдалось явных признаков насильственной смерти. Погибший жил со старшим братом, который работает менеджером в интернет-компании, специализирующейся на продаже автозапчастей.

Тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

 Ранее мы сообщили о том, что в  квартире на Малой Балканской улице нашли тело мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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