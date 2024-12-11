В квартире на Малой Балканской улице нашли тело мужчины

У погибшего была разбита голова.

В квартире дома по Малой Балканской улице в Петербурге обнаружили тело мужчины с разбитой головой. Об этом пишет 78.ru 10 января.

Труп был найден накануне. Известно, что 38-летний горожанин скончался в своем жилище.

В настоящее время подозреваемым в совершении этого преступления является 46-летний мужчина, который проживает неподалеку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV