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В квартире на Малой Балканской улице нашли тело мужчины
Сегодня, 9:11
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В квартире на Малой Балканской улице нашли тело мужчины

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У погибшего была разбита голова.

В квартире дома по Малой Балканской улице в Петербурге обнаружили тело мужчины с разбитой головой. Об этом пишет 78.ru 10 января. 

Труп был найден накануне. Известно, что 38-летний горожанин скончался в своем жилище. 

В настоящее время подозреваемым в совершении этого преступления является 46-летний мужчина, который проживает неподалеку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржца застрелили в Америке во время новогодних праздников.

Фото: Piter.TV 

Теги: малая балканская улица, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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