Петербуржца застрелили в Америке во время новогодних праздников

В Северной столице у него осталась жена и трое детей.

Во время новогодних каникул в Соединенных Штатах Америки погиб 32-летний житель Санкт-Петербурга. Его тело нашли ночью 6 января в Чикаго. У россиянина обнаружили пулевое ранение, – рассказали в издании 78.ru.

Согласно данным журналистов, в Северной столице у погибшего Жаныбека Кадаева остались трое детей – дочка семи лет и два малолетних сына, а также жена. По словам последней, муж уехал в Америку, чтобы заработать денег и купить квартиру получше, а не ипотечную.

Предположительным мотивом для убийства петербуржца стал спор из-за автомобиля. По информации американских СМИ, подозреваемые в убийстве в настоящий момент задержаны. Однако брат погибшего опровергает эту информацию, утверждая, что виновные в смерти Жаныбека находится на свободе.

Родственника Кадаева собирают средства, чтобы перевезти его тело на родину, где и планируются похороны. На транспортировку требуется порядка 2 млн руб.

Ранее мы сообщали, что в Тосненском районе Ленинградской области руководитель местного отделения ГУП ТЭК на глазах родителей избил 8-летнего мальчика.

Фото: Freepik