Глава Забайкалья Осипов: необходимо изменить закон об отлове безнадзорных животных

Губернатор прокомментировал трагедию с гибелью ребенка от нападения бродячих собак.

Закон, которым регулируется отлов бездомных животных, должен быть изменен. Об этом заявил глава Забайкальского края Александр Осипов, комментируя трагедию с гибелью девочки от нападения бродячих собак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По мнению чиновника, данный закон имеет изъяны. Инициатива, касаемая поправок, будет направлена в федеральные законодательные органы, отметил Осипов.

К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон. Александр Осипов, губернатор Забайкалья

Он заверил, что бездомных собак, растерзавших ребенка, уберут с улицы. Кроме того, будет запущен дополнительный автобус для доставки школьников домой с учебы. Также планируется установить фонари на неосвещенных улицах и изменить график вывоза мусора, который является одной из причин скопления бездомных животных.

Напомним, 22 января в поселке Домна Читинского района бездомные собаки покусали семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека по неосторожности.

Ранее в квартире жительницы Самарской области обнаружили 120 собак.

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