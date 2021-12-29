Добровольцы ищут собакам новые дома в Тольятти.

Жительница Самарской области поселила в своей квартире 120 собак. Об этом рассказали соседи женщины, которая считает себя волонтером. Она спасает животных, которых находит на улице. Очевидцы же полагают, что их соседка имеет психические отклонения.

По социальным сетям распространилось видео, на котором показана квартира со стаей животных. Помещение находится в городе Тольятти. Соседи собачницы заметили, что псы практически оккупировали квартиру. Они якобы питаются тряпками и фекалиями, так как голодают. В настоящее время добровольцы пытаются пристроить собак по другим домам. На данный момент уже 17 питомцев нашли новых хозяев.

В Забайкалье возбудили дело из-за гибели девочки от нападения собак.

Видео: Вконтакте/ Людмила Осока

