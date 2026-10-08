СБУ завербовала жителя Забайкалья на поджог отделения одной из партий на выборах. Также вошедшая в состав избиркома жительница Забайкалья призналась в работе на Киев.

Российские силовые структуры задержали двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) провокации в период проведения выборов в Государственную думу IX созыва. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Одним из задержанных оказался житель города Краснокаменска. По данным надзорного ведомства, мужчина завербован представителями киевского режима. Он осуществлял сбор и передачу властям с Банковой улицы сведений о ходе предвыборной кампании. Также злоумышленник отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата.

Сотрудниками СБУ был завербован житель города Краснокаменска Забайкальского края, который осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата. Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси ЦОС ФСБ России

напомним, что ранее стало известно о пресечении попытки теракта у избирательного участка в ДНР. Тогда силовикам удалось задержать местного жителя из города Донецка, который по заданию СБУ должен был осуществить подрыв заминированного автомобиля во время массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года.

Девятерых подростков осудили в Красноярском крае по делу об экстремизме.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России