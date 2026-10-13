На жителя Забайкалья завели дело за комментарии в поддержку терактов

Ранее мужчина поддержал атаки БПЛА по Санкт-Петербургу и Кронштадту, в которых были жертвы.

На территории Забайкальского края возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении местного жителя. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур. В ФСБ пояснили, что злоумышленник оставлял комментарии в поддержку террористических актов со стороны украинских спецслужб. Речь идет о 48-летнем мужчине. Его подозревают по статье за публично оправдание терроризма посредством сети интернет (по части 2 статьи 205.2 УК РФ).

Установлено, что мужчина, придерживающийся антироссийских взглядов, в одном из каналов проукраинской направленности в мессенджере Telegram размещал комментарии в поддержку актов терроризма, организованных спецслужбами Украины. УФСБ РФ по региону

Оперативники добавили, что россиянин положительно оценил атаку украинских БПЛА в отношении объектов, расположенных в городах Кронштадт и Санкт-Петербург. При этом в рамках таких нападений погибли люди, есть раненые и пострадавшие.

ФСБ показала кадры с отцом и дочерью, осужденными на Кубани за госизмену.

Фото: УФСБ РФ по Забайкалью