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На жителя Забайкалья завели дело за комментарии в поддержку терактов

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Ранее мужчина поддержал атаки БПЛА по Санкт-Петербургу и Кронштадту, в которых были жертвы.

На территории Забайкальского края возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении местного жителя. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур. В ФСБ пояснили, что злоумышленник оставлял комментарии в поддержку террористических актов со стороны украинских спецслужб. Речь идет о 48-летнем мужчине. Его подозревают по статье за публично оправдание терроризма  посредством сети интернет (по части 2 статьи 205.2 УК РФ).

Установлено, что мужчина, придерживающийся антироссийских взглядов, в одном из каналов проукраинской направленности в мессенджере Telegram размещал комментарии в поддержку актов терроризма, организованных спецслужбами Украины.

УФСБ РФ по региону

Оперативники добавили, что россиянин положительно оценил атаку украинских БПЛА в отношении объектов, расположенных в городах Кронштадт и Санкт-Петербург. При этом в рамках таких нападений погибли люди, есть раненые и пострадавшие. 

ФСБ показала кадры с отцом и дочерью, осужденными на Кубани за госизмену.

Фото: УФСБ РФ по Забайкалью

Теги: забайкалье, забайкальский край, регионы, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия,

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