Полиция возбудила уголовное после задержания депутата Рашкина с тушей лося

Его обвиняют в незаконной охоте.

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело после того, как депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали с тушей лося. Он обвиняется в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее ТАСС сообщили источники, что Рашкин был задержан предположительно в нетрезвом виде с тушей лося в багажнике. Как сообщили в областном управлении МВД, в полицию поступило сообщение в ночь на 29 октября о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В результате участковый остановил автомобиль, который вел мужчина 1955 года рождения.

Отмечается, что в машине нашли фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали, что в Москве задержали мужчину, который призывал убивать полицейских.

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