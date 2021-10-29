В Москве задержали мужчину, который призывал убивать полицейских

Ранее мужчина был судим.

В Москве был задержан мужчина, который в интернете призывал убивать полицейских. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на одном из форумов в интернете анонимный автор оставил запись, в которой призывал к убийствам полицейских. Личность автора записи была установлена. Это был 60-летний ранее судимый мужчина.

Отмечается, что мужчина в ходе допроса свою вину признал, ему предъявили обвинение, также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как отметила Волк, в ходе комплексного психолого-лингвистического исследования выявлено, что опубликованный обвиняемым текст содержит признаки возбуждения ненависти, а также угрозы совершения насильственных действий.

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Видео: МВД России