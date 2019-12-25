Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года

Альтернативой длительных ограничений может стать массовая вакцинация.

Накануне, 28 октября, спикер Законодательного собрания Алексадр Бельский допустил вероятность продления ограничений в Петербурге на время Нового года и зимних каникул.

Властям придется прибегнуть к локдауну, если эпидобстановка в городе и дальше будет неблагоприятной. По словам Бельского, ставить систему здравоохранения под удар нельзя. Пока предсказать, что будет ближе к новогодним праздникам, нельзя, поскольку есть много факторов, в том числе уровень вакцинации.

По мнению Бельского, альтернативой локдауну может стать только массовая вакцинация горожан.

Ранее мы писали, что Смольный обратится в полицию из-за фейка об удорожании проезда.

Фото: Piter.tv