Смольный обратится в полицию из-за фейка об удорожании проезда

В СМИ и соцсетях распространилась информация сатирического издания ИА "Панорама" о подорожании стоимости проезда в транспорте в несколько раз.

Власти Петербурга обратятся в полицию после распространения новости о том, что стоимость проезда в городском транспорте в нерабочие дни вырастет в несколько раз. Об этом в эфире телеканала "78" заявил губернатор Александр Беглов.

В СМИ и соцсетях распространилась информация сатирического издания ИА "Панорама" о подорожании стоимости проезда в транспорте. В материале говорилось, что проезд в петербургском метро будет увеличен в 10 раз, а в наземном транспорте – в 5 раз.



Позже в Комитете по транспорту Петербурга этот слух опровергли.

Люди, которые распространяют именно такие слухи, – это настоящие подонки. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также Беглов опроверг блокирование льготных проездных с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.tv