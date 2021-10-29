Беглов опроверг блокирование льготных проездных с 30 октября по 7 ноября

При этом, глава Петербурга напомнил, что обязательным остается ношение маски в общественном транспорте.

Во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт в Петербурге будет работать по графику выходного дня, но без каких-либо ограничений для льготников. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов.

Никакого сокращения перевозок, отмены льготного проезда, закрытия станций метрополитена, повышения тарифов не будет. Александр Беглов, губернатор

При этом, глава Петербурга напомнил, что обязательным остается ношение маски в общественном транспорте. За отказ от использования СИЗ грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее источник в Смольном заявил журналистам о том, что в нерабочие дни проездные могут быть заблокированы у пенсионеров, школьников и студентов.

Фото: Piter.tv