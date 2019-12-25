В Петербурге могут заблокировать льготные проездные на период локдауна

Также петербуржцы должны приготовиться к закрытию нескольких станций метро.

В Смольном хотят ограничить работу общественного транспорта в период с 30 октября по 7 ноября. Информацию об этом подтвердили "Невским Новостям" несколько источников.

В частности, чиновники рассматривают возможность закрытия нескольких вестибюлей метро. На время локдауна может быть приостановлено действие льготных проездных для пенсионеров и школьников. Ограничения также коснутся маршрутных такси, часть маршрутов в городе будет временно закрыта.

График работы метрополитена останется пока прежним. Официальный документ с правилами работы для перевозчиков в локдаун скоро будет опубликован.

Ранее стало известно, при каком условии в Петербурге отменят ограничения по COVID-19.

Фото: Piter.TV