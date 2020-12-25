Стало известно, при каком условии в Петербурге отменят ограничения по COVID-19

В городе необходимо привить 80% населения.

Новые коронавирусные ограничения, введенные в Петербурге, будут действовать до тех пор, пока в городе не вакцинируется 80% населения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передают РИА Новости.

Поставлена задача привить не менее 80%. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру. Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу

Напомним, к 31 августа необходимо было привить 2,6 человек, чтобы Петербург выработал коллективный иммунитет. Однако этого не произошло. В конце сентября в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек (65% населения).

За прошедшие сутки первично привились 5 098 человек, вторично вакцинировались 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV